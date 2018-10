Ducati contro Yamaha: 'Irritanti'

Scintille tra la Ducati e la Yamaha dopo la richiesta della casa di Iwata di un cambio nel regolamento che facilitasse il lavoro di evoluzione della scuderia giapponese, in ritardo rispetto alle rivali nel motomondiale.

Il team manager Davide Tardozzi a Sky non ha nascosto la sua irritazione: "Yamaha è abituata a vincere troppo, e quando poi non ci si riesce più, questo viene percepito come un disastro. Non credo sia il loro caso. Il regolamento vigente è stato creato per contenere i costi. Non credo che Yamaha sia così tanto in difficoltà, hanno piccoli problemi da risolvere e ci riusciranno grazie alla loro grande esperienza e a piloti come Vinales e Valentino Rossi".

"Devono credere maggiormente nelle loro forze e nel loro progetto – inclaza Tardozzi -. Provare a cambiare il regolamento quando si è in crisi, non mi sembra un comportamento appropriato per un team come Yamaha. A dire il vero è irritante che provino a cambiare le regole solo perché in questo momento si trovano in difficoltà".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 10:15