Ducati, Dall'Igna a Bagnaia: "Con questa moto deve far meglio, Aldeguer è il futuro"

Il dg del team di Borgo Panigale sprona Pecco dopo le ultime deludenti prove ma ammette di puntare sul giovane talento murciano, rivelazione domenica

Il presente è ancora di Pecco Bagnaia, invitato a non mollare e a lavorare duro per tornare ai suoi abituali livelli, ma il futuro della Ducati potrebbe essere di Aldeguer. La prova super del giovane murciano in Austria ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il dg del team di Borgo Panigale Gigi Dall’Igna.

L’elogio di Marquez

Il bello e il brutto della Ducati ha da un lato la faccia dell’alieno Marquez che continua a regalare gioie, e dall’altra il broncio di Bagnaia, che ha chiuso solo all’ottavo posto. Un mix di emozioni contrastanti per Dall’Igna che, intervistato da As, dice: “Non so da dove cominciare. Marc sta sicuramente facendo una stagione stellare. Non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere. Marc ha vinto le prime dieci gare nel 2014, ed è chiaro che è uno che può fare questo genere di cose. Dove vorrei che si laureasse campione? Per me, l’importante è diventare campioni, punto. Il resto non conta assolutamente nulla. Non dobbiamo avere fretta e dobbiamo vincere quando possiamo, ma dobbiamo anche saper perdere, perché saper perdere significa vincere”.

Rammarico Bagnaia

Il dg della Rossa ammette: “Certo, sono contento perché stiamo andando bene, ma d’altra parte mi piacerebbe fare di più con Pecco, perché penso che se lo meriti e possa fare di più. Ma spesso, per un motivo o per l’altro, anche quando le cose vanno bene, le cose si complicano e peggiorano la situazione. Sono convinto che se tutto fosse andato più liscio sabato, probabilmente avrei avuto una gara diversa domenica. La testa di un pilota è sempre importante, dopo la sprint si è abbattuto. Diciamo solo che con questa moto si può fare di meglio e che lui sa farlo meglio… Penso che debba continuare a lavorare”.

Il futuro di Aldeguer

Il viso di Dall’Igna si accende quando si parla di Aldeguer: “È puro talento. Se continua così, è impossibile non pensare di vederlo in rosso, perché stiamo bene insieme. Sta bene, e possiamo dire con certezza che prima o poi lo vedremo in rosso.”