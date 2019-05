Ducati, Dall'Igna avverte Dovizioso

Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ai microfoni di Motorsport ha lanciato un avvertimento ad Andrea Dovizioso e al team: "Dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo in più per portare a casa la vittoria, perché senza quella non si porta a casa il Campionato del Mondo. Tutti dobbiamo rimanere concentrati, sviluppare la moto e le sue caratteristiche di guida per ottenere prima una vittoria parziale e poi arrivare a quella vera, che è quella alla fine dell’anno. Dobbiamo essere contenti dei risultati che siamo riusciti ad ottenere. Forse mi aspettavo qualcosina in più a Le Mans, ma come sempre ci sono anche gli altri che ce la mettono tutta per provare a starti davanti. In Francia abbiamo fatto secondo, terzo e quarto, che di per sé è un risultato assolutamente importante. Però dobbiamo provare tutti insieme a fare qualcosa in più".

In vista del Mugello, Dall'Igna si esprime così: "E' sicuramente una gara importante, la nostra vera gara di casa, perché è la pista dove storicamente è stata sviluppata la Desmosedici, quindi sentiamo sicuramente la pressione che c’è su questo evento, però siamo anche consapevoli che potremo fare bene. Non sarà l’ultima spiaggia, il campionato è ancora lungo e possono succedere ancora tantissime cose da qui alla fine. Noi dobbiamo restare con i piedi per terra e cercare di portare a casa prima di tutto il miglior risultato possibile".

SPORTAL.IT | 30-05-2019 08:12