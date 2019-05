Ducati, Domenicali attacca Jorge Lorenzo

L'amministratore della Ducati Claudio Domenicali ha attaccato duramente l'ex centauro della Rossa, ora alla Honda, Jorge Lorenzo dopo le prove di sabato a Jerez.

Parlando delle prestazioni di Danilo Petrucci, settimo in griglia di partenza, Domenicali ha mandato una frecciata a Lorenzo, undicesimo: "Danilo sta facendo un ottimo lavoro, in silenzio e con calma. Dobbiamo dargli il tempo di dimostrarci quanto vale. Ha ereditato la moto da un pilota che non sa se è un grande pilota o un grande campione, ma intanto è dietro…".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 10:01