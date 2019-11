Ducati, Dovizioso accoglie Zarco

Andrea Dovizioso in un'intervista a Speedweek ha commentato positivamente il possibile arrivo di Zarco nella Ducati Avintia: "Secondo me è sempre positivo avere un talento sulla stessa moto, soprattutto perché Johann è stato su tre moto negli ultimi due anni, è solo positivo".

Sui test con la moto 2020: "Abbiamo provato delle piccole cose, ma importanti. Bisogna perdere tanto tempo per confrontare le cose. Purtroppo tutto questo non ti fa essere molto veloce perché devi provare le cose con le gomme dure per capirne il comportamento. Quando si lavora per un team factory durante i test non bisogna prestare attenzione ai tempi. Sarà importante capire ancora meglio cosa abbiamo provato in questi giorni a Jerez, spero di trovare buone condizioni lì. Dobbiamo confrontare il materiale lì perché poi ci sarà una lunga pausa. Credo che Ducati abbia fatto un grande sforzo per il telaio. Credo sia un passo diverso rispetto al passato. Sono molto contento di questa novità".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 21:03