Ducati-Dovizioso, arriva l'annuncio: telenovela finita

Andrea Dovizioso resta in Ducati. In un’intervista a Sky, il centauro forlivese, a Le Mans per il Gp di Francia, chiude la telenovela sul suo rinnovo di contratto: “La Ducati ha fatto uno sforzo per venire incontro alle mie richieste, che non sono solo economiche. Sono contento di come sta andando. Devo riconoscere un grandissimo supporto da parte di tante persone. Ci sono stati tanti aiuti per fare sì che il nostro matrimonio continuasse, mi ha fatto molto piacere. E’ una cosa che rafforza certi rapporti”.

L’annuncio è vicino: “Siamo ai dettagli. Quando uno mette la firma anche tutti i dettagli devono essere a posto! Quindi bisogna lavorare su tutto prima di firmare. L’accordo potrebbe arrivare nel fine settimana? Sì, quando le cose sono a posto conviene confermare per poi pensare alle gare. Quindi potrebbe succedere… Speriamo!”.

“Simone Battistella, il mio manager, arriva questo pomeriggio e in questi giorni lavorerà insieme al team sulle cose da mettere a posto. Spero che si arrivi alla conclusione”.

Nella mattinata di giovedì il suo agente a Radio Sportiva aveva confermato che l’affare si stava per chiudere: “Ancora non possiamo sbilanciarci, ci sono alcune cose che dovremo chiarire a Le Mans, spero che avremo degli incontri positivi tra oggi e domani. Penso sia il week end della fumata bianca, ci sono pochi aspetti da chiarire e mi auguro venga fatto a Le Mans. Anche perchè c’è un Mondiale da provare a vincere e Andrea vuole concentrarsi solo sulle gare”.

“In termini di durata ormai i contratti sono standardizzati sui due anni, della cifra non voglio parlare, ma la valutazione di Andrea non è legata solo all’aspetto finanziario. Stiamo parlando anche con la Honda, è il mio mestiere, c’è stato l’interesse di altri costruttori ma il nostro focus è quello di continuare con Ducati. Le cose stanno migliorando, speriamo di trovare l’accordo in questo week end. Andrea è cresciuto molto, quello che succederà in futuro è difficile saperlo, tutte le marche sono forti e molte sono destinate a migliorare, Honda in primis”.

“Andrea ha un feeling fantastico con la sua squadra. Con Lorenzo la rivalità c’è, ma è uno dei motivi che lo ha spinto a restare in Ducati è proprio lo stimolo di Jorge”.

SPORTAL.IT | 17-05-2018 19:30