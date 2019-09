Ducati e l'offerta a Marquez: "Non bastano 10 milioni"

Il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti ha commentato le indiscrezioni che accostano Marc Marquez alla scuderia di Borgo Panigale nel 2021, quando scadrà il contratto con la Honda.

"Nel 2016 sarebbe potuto arrivare, è vero, ma in questi termini: alla fine del 2015, inizio 2016 Ducati ha valutato diverse possibilità – ha rivelato Ciabatti -. È stato fatto un pensiero anche su di lui, ma non c’erano le condizioni. Jorge Lorenzo aveva appena vinto il mondiale, in più c’era la conoscenza e la stima con Gigi Dall’Igna e quella era la strada più percorribile".

Su un possibile ingaggio per il pilota catalano, Ciabatti quantifica così: "Sinceramente ho una mia idea, ma è un parere soggettivo. Sicuramente superiore ai 10 milioni di euro, ma la verità la conoscono solo Honda e Marc".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 10:19