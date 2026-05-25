Il campione del mondo della Ducati figura nella lista provvisoria dei piloti del Gran Premio d'Italia, giovedì l'ok del dottor Charte. Bagnaia intanto vola a Misano con Rossi e gli altri piloti Academy con la Ducati Panigale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alla faccia di quelli che pensavano potesse non esserci. Marc Marquez corre verso il Mugello e correrà con tutta probabilità la corsa del prossimo fine settimana dopo la doppia operazione dello scorso 10 maggio. Nelle ultime ore è stata resa nota l’entry list provvisoria del Gran Premio d’Italia di MotoGP e il nome dello spagnolo figura normalmente col numero 93.

Emergenza rientrata in casa Ducati visto che anche Francesco Bagnaia ci sarà eccome. In barba al polso sinistro malmesso dalla caduta di Barcellona, Pecco nel fine settimana di sosta della MotoGP si è allenato insieme ai colleghi e amici della VR46 Academy a Misano con le derivate di serie. Un test di e con Valentino Rossi che come spesso capita con i suoi “allievi” ha rimesso casco e tuta. C’era anche Bezzecchi e non solo lui.

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Come sta Bagnaia, test ok a Misano con la VR46 Academy

Le scorie della caduta a tre con Marini e Zarco a Barcellona sembrano alle spalle. Qualcuno ne ha messo addirittura in dubbio la presenza al Mugello ma a fugare eventuali dubbi è stato lo stesso Bagnaia che nel fine settimana è salito in sella alla Panigale V4 di serie nel test organizzato da Valentino Rossi e la sua Academy a Misano, l’altra pista italiana della MotoGP dove si correrà a settembre.

Oltre Pecco c’erano il leader del mondiale Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Andrea Migno e Celestino Vietti ognuno con le rispettive moto stradali secondo l’appartenenza ai rispettivi team del Motomondiale. Tra queste c’era anche una Yamaha ma non una Yamaha qualunque ma quella di Valentino Rossi che come spesso capita in queste occasioni, indossa tuta e casco e si rigetta nella mischia insieme ai suoi “allievi” che ha visto crescere.

Pecco in gran forma, confronto con MotoGP e Sbk

Bagnaia ha fatto segnare un tempo sul giro migliore di 1:34.70 che ha ben presto “fotografato” sui propri social. Un tempo non di poco conto su una moto stradale su un circuito dove la pole position del 2025 è andata all’Aprilia di Bezzecchi in 1:30.134.

Quindi Bagnaia ha girato a circa 4 secondi e mezzo dalla MotoGP e a circa 3 secondi di differenza dalla pole di Nicolò Bulega lo scorso anno in Superbike (1’31”618). Prestazione dunque di rilievo per Pecco. Ricordiamo che per regolamento i piloti della MotoGP possono fare pochi interventi sulle moto che usano per allenarsi e devono usare gomme Michelin.

Marc Marquez c’è, manca solo il fit to race

Se Bagnaia non è più nemmeno un piccolo punto interrogativo, in casa Ducati e in casa Marquez bisogna ancora sciogliere il nodo relativo alla presenza di Marc al Mugello. Caduto a Le Mans nella Sprint lo spagnolo ha saltato la gara francese alla domenica, il giorno stesso si è operato al piede e alla spalla, ha saltato Barcellona ed ora sta correndo contro il tempo per esserci in Toscana.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Ducati che spera di avere il suo campione del mondo solo a patto che sia recuperato al 100% onde evitare ricadute, in tutti i sensi come insegna la storia di Marquez. Il giornalista Ruiz Santaclara nei giorni scorsi aveva riportato di un po’ di dubbi da parte dell’entourage di Marc.

Dubbi in parte fugati nelle ultime ore. Marquez figura nella prima lista provvisoria dei piloti iscritti al Gran Premio d’Italia di MotoGP. Nelle prossime ore Márquez si sottoporrà a una visita medica e, se riceverà il via libera, potrà mettersi alla prova su una moto stradale. Quindi ulteriore test medico giovedì direttamente al Mugello dove verrà dichiarato fit o unfit to race dal direttore medico del Campionato del Mondo, il dottor Angel Charte. La lista degli iscritti al Gran Premio è provvisoria e potrebbe subire modifiche fino a giovedì, sebbene la sua intenzione di tornare a correre sia chiara.