Ducati, ora Dovizioso ci crede

Andrea Dovizioso commenta molto soddisfatto il suo terzo tempo nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d'Argentina. "Siamo molto più veloci dell'anno scorso, non abbiamo ancora la velocità per vincere ma ci siamo avvicinati a Marquez e domenica possiamo dire la nostra".

"Per fare questi tempi devi mettere tutto insieme e non è facile, ci si spinge al limite. Nel primo run ho fatto un errore ma la prima uscita serve di solito a prepararmi alla seconda. Sono molto contento, è importante partire in prima fila".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 20:25