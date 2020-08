Ducati, Petrucci: "Non sono a mio agio"

Il ducatista Danilo Petrucci, settimo in Austria, non è così soddisfatto della sua gara: “Partendo così indietro sapevo che oggi sarebbe stata una gara difficile e nella confusione dei primi giri ho perso alcune posizioni. Purtroppo non mi sentivo completamente a mio agio: continuo ad avere problemi in frenata e non guido come vorrei”.

“In gara avevo un buon passo, ma i primi erano troppo distanti per poterli raggiungere. Portiamo a casa punti importanti per il campionato, ma per le prossime gare sarà importante fare una buona qualifica per poter restare con i piloti davanti fin dall’inizio”.”.

OMNISPORT | 17-08-2020 12:10