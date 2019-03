Ducati, Petrucci punge le altre scuderie

Danilo Petrucci a Sky ha così commentato la sentenza della corte d'appello della FIM che ha giudicato regolare lo 'spoiler' della Ducati. "Noi avevamo la massima fiducia perché sapevamo di essere regolari e per questo non abbiamo vissuto con troppa preoccupazione l'attesa del giudizio. Sapevamo di essere a posto e fortunatamente anche il tribunale ci ha dato ragione. Adesso passeranno a copiarci", aggiunge Petrux.

Anche Andrea Dovizioso sulla stessa linea d'onda: "Non mi sono preoccupato troppo al riguardo perché potevo fare nulla, al massimo credo che potessero toglierci il pezzo, non i punti, gli ingegneri erano tranquilli, io nutrivo la massima fiducia nel loro operato e mi sono focalizzato sulla preparazione e l'allenamento. Per me dopo il Qatar è stato un periodo tranquillo, come gli altri: la vittoria è arrivata sul campo e sono contento delle belle sensazioni avute in moto".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 18:05