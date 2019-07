Ducati, sondaggio di Jorge Lorenzo

L'entourage di Jorge Lorenzo avrebbe effettuato un sondaggio presso Ducati per capire la disponibilità della scuderia di Borgo Panigale per un possibile ingaggio nel 2020. A riportare l'indiscrezione è la Gazzetta dello Sport. Il centauro maiorchino, in grande difficoltà con la Honda, avrebbe però trovato la porta chiusa.

La Ducati è infatti intenzionata a prolungare il contratto di Danilo Petrucci, che in questi primi mesi di Mondiale ha raggiunto tutti gli obiettivi che gli erano stati indicati ad inizio anno. Il pilota di Terni, secondo la rosea, firmerà un nuovo contratto con rialzo dello stipendio, dai 500mila attuali a una cifra vicino ai 700mila. Lo sfogo avuto nel dopo gara ad Assen ("Il rinnovo è una questione complicata da gestire. Non siamo d’accordo sui numeri, e per avere certi numeri devo fare certi risultati quest’anno"), ha accelerato la trattativa per arrivare a un accordo.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 09:21