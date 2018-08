Ducati, volano gli stracci? La precisazione di Dovizioso

Andrea Dovizioso ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sky Sport MotoGP, all’interno di Talent Time. E il forlivese ha voluto precisare quali siano i suoi rapporti con Jorge Lorenzo, dopo il velenoso botta e risposta delle scorse ore.

Fino adesso, questa è stata la stagione dei rimpianti?

"Se guardiamo alla classifica, come fanno in molti che sbagliano a giudicare il nostro campionato in maniera negativa, abbiamo lasciato dei punti importanti in pista, altrimenti saremmo potuti essere in una situazione migliore a livello di campionato, ma la nostra situazione è comunque abbastanza buona. Io ho fatto degli errori, i punti di Jerez mancano, però stiamo lavorando bene: non siamo ancora perfetti, come piacerebbe a me, ma anche oggi abbiamo fatto bene su una pista difficile".

Tra i vari episodi in cui hai perso punti, quale ti dà più fastidio?

"Certamente Le Mans, perché mi sentivo veramente veloce e stavo gestendo in maniera tranquilla. Fin troppo, perché è bastato un piccolo lungo per perdere grip. Ci sono rimasto male perché non sono abituato a fare certi tipi di errore".

Come spieghi che quest’anno stai andando meglio dell’anno scorso da vari punti di vista, ma hai meno punti del 2017?

"Per gli errori. Purtroppo, quando fai errori vai a casa senza punti e nella MotoGP di oggi l’unico che ha fatto una mezza stagione perfetta è Marquez. I piloti Yamaha sono stati bravi a portare punti a casa sempre: sono stati molto bravi, perché a livello di velocità, fino a oggi, non sono da 2° e 3° posto".

Com’è il rapporto con Lorenzo in questo momento?

"Io non ho un grosso problema con lui sinceramente, è che da un’intervista a cui ho risposto elencando dei dati di fatto alcuni giornalisti hanno creato la polemica. Il problema è che dovresti sapere come funzionano queste cose, bisogna approcciarsi con un po’ di diffidenza a quello che viene riportato. In tanti anni che corriamo, si dovrebbe sapere che quando qualcosa viene riportato è sempre un po’ diverso dalla realtà".

