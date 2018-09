Dudelange-Milan, probabili formazioni

Il Milan è pronto all'esordio in Europa League. Oggi, alle 21.00, sarà di scena sul campo del Dudelange. Gattuso darà spazio a tanti nuovi volti. In avanti, out Cutrone, ci sarà Higuain, sblocatosi contro il Cagliari.

4-5-1 per i lussemburghesi con Frising tra i pali, difesa con Jordanov, Schnell, Prempeh ed El Hriti. A centrocampo giocheranno Stolz, Kruska, Coutourier, Pokar e Sinani. In avanti fiducia a Turpel.

4-3-3 per i rossoneri con Reina in porta (esordio assoluto col Milan), difesa affidata ad Abate, Caldara, Romagnoli e Laxalt. Centrocampo con Bakayoko, Bertolacci e Mauri. In avanti Borini, Higuain e Castillejo.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 08:00