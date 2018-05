Due big di serie A si contendono Nainggolan

Due big della serie A si contendono Radja Nainggolan.

Il belga della Roma piace sia al Napoli che all’Inter e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per vederlo lasciare la Capitale.

Secondo quanto scrive ‘Repubblica’, il Napoli avrebbe messo gli occhi su di lui dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti: il preferito del tecnico italiano è Arturo Vidal ma prelevarlo dal Bayern Monaco non sarà facilissimo. Per questo i dirigenti del club partenopeo stanno sondando altre piste tra cui quella che porta al 30enne belga.

Nelle prossime settimane anche l’Inter potrebbe tornare alla carica per Nainggolan dopo il lunghissimo corteggiamento della scorsa estate. Spalletti, tecnico dei nerazzurri, lo ha messo di nuovo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo: Ausilio ci proverà ma convincere la Roma a lasciarlo partire ad una cifra affondabile resta qualcosa di molto arduo.

Monchi, infatti, non si schioda dalla richiesta fatta ai club cinesi che lo hanno seguito lo scorso gennaio: 50 milioni di euro. Sotto questa cifra non si può assolutamente scendere.

Intanto è ufficiale la decisione del ct del Belgio Roberto Martinez di non convocare Nainggolan per il prossimo Mondiale in Russia: una scelta che non è andata affatto giù alla mezz’ala che subito dopo ha annunciato il suo addio alla Nazionale.

Nainggolan è rimasto molto deluso dalla mancata qualificazione e si è sfogato lanciandosi anche in dei paragoni non da poco: “Io sono così, non indosso maschere, non posso farci niente. Sono stanco di essere sempre dipinto come un cattivo ragazzo – le sue parole al portale belga ‘hln.be’ -. Il calcio è ancora un hobby per me. Va bene, adesso è diventato il mio lavoro, ma voglio essere giudicato per le mie prestazioni, non per quello che faccio fuori dal campo. Dovremmo parlare in altro modo di Maradona per questo motivo? Ognuno è libero di fare ciò che vuole se in campo gioca bene. Pensate che tutti i calciatori siano bravi ragazzi? Non me ne vergogno”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 16:00