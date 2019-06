In casa dell’Olimpia Milano il dopo Simone Pianigiani è già cominciato. Il neo-cinquantenne ha ancora un anno di contratto ma è molto difficile che prosegua la sua avventura in terra meneghina. La panchina biancorossa è tra le più ambite d’Europa e secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’ due big si sarebbero proposti per occuparla: Pablo Laso e David Blatt.

Il nome forte – aggiunge la ‘Rosea’ – è però quello di Ettore Messina.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 10:30