Due chiacchiere con Giiicko, winner del Red Bull Kumite a Milano

Abbiamo incontrato Giiicko al Red Bull Kumite, il torneo esportivo che, lo scorso 7 luglio, ha visto sfidarsi 32 player al Moba di Milano: obiettivo della competizione, sul titolo Street Fighter V Arcade Edition, quello di conquistare l’accesso diretto come testa di serie al Red Bull Kumite Last Chance Qualifier, che si terrà il prossimo 10 novembre a Parigi. Conosciamo allora meglio Giiicko, il gamer che rappresenterà i colori della nostra bandiera nella capitale francese.

Leandro Vilardo è il suo vero nome, ha 22 anni ed è originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Nel gioco veste i panni della temibile e insidiosa Juri, membro della S.I.N. Ha cominciato a competere nel settore eSportivo solo 3 anni fa, contando esclusivamente sul proprio talento: “Ho iniziato, ahimè, da solo, perché purtroppo dove sto io in Sicilia non c’era una vera e propria community. Fino ad arrivare dove sono ora, mi sembra un buon risultato” – ci ha raccontato.

Giiicko lavora con suo padre nell’azienda di famiglia che si occupa di marmo. Il suo allenamento giornaliero varia proprio a seconda degli impegni e soprattutto del lavoro, ma va “da un minimo di 2/3 ore a un massimo di 5”.

E competere, come ci spiega il giovane player, è un vero e proprio investimento, non sempre alla portata di tutti: “Per esempio io abito su un’isola, perciò tutte le volte che devo partecipare a un evento, anche in Italia, devo organizzarmi almeno un mese prima e prenotare l’aereo” – ha spiegato. Non solo, a costare sono anche le apparecchiature come “consolle, controller (che possono arrivare a 250 euro), sedie da gamer, monitor professionali: sono costi che vanno affrontati col tempo. Uno che vuole iniziare non può pretendere che di comprare tutte queste cose contemporaneamente” – ha aggiunto.

Quando gli chiediamo se gli piacerebbe provare l’esperienza della ‘gaming house‘ (le case in cui un gruppo di player convive e condivide attrezzature professionali ndr) ci risponde con grande umiltà: “Sì, ma non mi sento ancora pronto. Il gamer che ci riesce arriva a un livello superiore, si distingue”. Ma Giiicko è ben determinato a seguire il suo sogno e alla nostra domanda “qual è il player contro il quale ti piacerebbe competere in futuro?” risponde “Infiltration“, uno dei più forti gamer coreani.

Nel salutarci, gli facciamo un grande in bocca al lupo per Parigi!

HF4 | 12-07-2018 10:30