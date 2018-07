Due club di Serie A su Ranocchia

Il futuro di Andrea Ranocchia è nuovamente in bilico.

Il centrale ex Genoa ha il contratto in scadenza con l'Inter nel 2019 e per questo motivo Cagliari e Bologna avrebbero chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra riguardo al giocatore, con l'intenzione di acquistarlo.

L'allenatore Luciano Spalletti non sembra però intenzionato a lasciare partire il difensore, viste le poche alternative nel ruolo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 31-07-2018 10:55