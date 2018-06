Dopo la rescissione del contratto con lo Sporting Lisbona, l’ex Sampdoria Bruno Fernandes è sul mercato degli svincolati.

Ai microfoni di laroma24.it, l’agente del trequartista portoghese ha rivelato: “Come sapete Bruno ha rescisso con lo Sporting. Su di lui c’è la Roma e più defilato il Milan. Nei prossimi 3 o 4 giorni ne sapremo di più. Il giocatore sta partendo per l’Italia, ma non abbiamo in programma nessun appuntamento con Monchi”.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 22:05