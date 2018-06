Ledian Memushaj è pronto a rimettersi in gioco in serie B.

Dopo la deludente stagione con il Benevento nella massima serie, l’albanese ha deciso di scendere di nuovo nella cadetteria per tornare protagonista.

Come scrive anche ‘Il Mattino’, Salernitana e Pescara sono pronte ad accoglierlo ma il Benevento non intende fare sconti e chiede almeno mezzo milioni di euro per cedere il suo cartellino.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 16:30