Due giornate a Fonseca, una a Tudor

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca e quello dell’Udinese Igor Tudor sono stati squalificati rispettivamente per due e una giornata.

Per il primo la sanzione è arrivata dopo una doppia ammonizione per proteste nei confronti di Massa, di direttore di gara in Roma-Cagliari e per essersi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinato all'arbitro con fare minaccioso e aggressivo urlando diverse volte una frase irrispettosa.

Il secondo per avere, al 18° del secondo tempo della gara di Firenze, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento irrispettoso

SPORTAL.IT | 08-10-2019 18:50