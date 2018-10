Due gli squalificati in A

Sono due i giocatori squalificati al termine della nona giornata di campionato. Il primo è Federico Barba, difensore del Chievo, che ha rimediato un doppio giallo nell’ultima gara contro l’Atalanta. Il secondo, invece, è Vanja Milinkovic-Savic, portiere della Spal espulso (anche in questo caso con un doppio cartellino giallo) dopo aver protestato con il direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

BARBA Federico (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MILINKOVIC SAVIC Vanja (Spal): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

DIRIGENTI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: ROMEO Andrea (Milan): per avere, al 29° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, proferito espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 16:45