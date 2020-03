Due grandi europee sullo juventino, i tifosi: "Cediamolo subito!”

Nella prossima estate la Juventus potrebbe privarsi di un giocatore chiave degli ultimi anni di successi bianconeri. Secondo la stampa francese, infatti, Miralem Pjanic sarebbe finito nel mirino del Psg, che punta a rafforzare il proprio centrocampo con un regista completo, capace di tenere palla o giocare senza difficoltà sul lungo e sul breve, proprio come il bosniaco.

Non solo il Psg

Ma a Pjanic non sarebbe interessato solo il top club francese. Anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino l’ex Roma, ritenuto il giocatore ideale per rimpiazzare numericamente in organico Isco, dato in partenza dalla casa blanca.

Convincere la Juventus a cedere Pjanic, però, non sarà facile: il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 e dunque i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico.

Se Pjanic partirà, sarà per una cifra piuttosto alta, che la Juventus potrebbe reinvestire in un altro centrocampista, magari indicato da Maurizio Sarri (o dal suo eventuale successore…).

La reazione dei tifosi

Alla notizia dell’interesse dei due top club su Pjanic, i tifosi bianconeri non sembrano strapparsi i capelli. “Ho messo la benzina… chi mi accompagna per portarlo personalmente a Parigi?”, commenta ironicamente Antonio. “Nel pacchetto ci rimettiamo Matuidi e in regalo De Sciglio”, aggiunge Paride, che concorda sulla necessità di cedere Pjanic.

“Presto, vendetelo – commenta Nicola – Pjanic è uno dei giocatori più sopravvalutati degli ultimi anni, una volta che gli è stato tolto il monopolio delle punizione è venuto fuori un giocatore che non apre mai il gioco, rallenta la manovra, non segna nessun gol né tantomeno fa assist vincenti. Un pacco che su 50 partite ne gioco bene 4/5…”.

E Virgilio ha anche pronta una proposta da girare al Psg: “Con Pjanic più 30 milioni prendiamo Verratti!”. E chissà che Paratici non segua il suggerimento del tifoso…

SPORTEVAI | 31-03-2020 11:49