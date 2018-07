Due juventini proposti per Bonucci

Continua la trattativa tra Juventus e Milan per il cartellino di Leonardo Bonucci. Il capitano rossonero ha già dichiarato di voler cambiare aria e gradirebbe moltissimo un ritorno a Torino, piuttosto che un trasferimento al Paris Saint-Germain. La dirigenza milanista è stata chiara nelle sue richieste e ha fatto sapere di volere il difensore Mattia Caldara come contropartita per cedere il proprio centrale.

Il club bianconero però, su indicazione del tecnico Massimiliano Allegri, non intende privarsi del giovane difensore ex Atalanta, ritenuto fondamentale per il futuro, e avrebbe quindi preparato una controproposta per convincere i rossoneri a cedere il proprio leader difensivo. La dirigenza juventina avrebbe dato la disponibilità a inserire nell'affare i cartellini di Medhi Benatia e Marko Pjaca, entrambi reduci dal Mondiale di Russia. Il centrale marocchino non è ritenuto indispensabile da Allegri ed è cercato anche da Borussia Dortmund, Arsenal e Marsiglia. L'esterno croato sembrava invece destinato a passare alla Fiorentina, ma la trattativa è saltata in quanto le due società non hanno trovato l'intesa sulla formula del trasferimento.

Ora il classe 1995 è richiesto da Sampdoria, Udinese e Valencia, ma anche il Milan sarebbe molto interessato ad acquistarlo. Resta ovviamente aperta anche l'ipotesi che potrebbe portare Gonzalo Higuain in rossonero. Leonardo, scrive Tuttosport, avrebbe proposto alla Juventus uno scambio alla pari con Bonucci. Marotta e Paratici hanno detto di no, senza però chiudere definitivamente al passaggio del Pipita in rossonero. L'attaccante argentino preferirebbe inoltre una permanenza in Serie A piuttosto che un trasferimento al Chelsea. Il club bianconero per cedere Higuain vorrebbe il cartellino del difensore del Milan (valutato 35 milioni) più un conguaglio di 25 milioni, dato che i Campioni d’Italia hanno ancora a bilancio il bomber ex Napoli per 54,6 milioni.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 22:50