Due nomi per la fascia destra, i milanisti si spaccano

Il Milan non sa ancora se avrà Zlatan Ibrahimovic al centro del proprio attacco nella prossima stagione, ma di certo i tifosi rossoneri si aspettano di vedere un nuovo elemento in difesa, nel ruolo di terzino destro.

In quella posizione nell’ultima stagione si sono alternati Calabria e Conti, con risultati spesso non soddisfacenti per i milanisti che hanno messo entrambi – specie il primo – nella lista dei giocatori da sostituire nel prossimo campionato. La dirigenza è alla ricerca di rinforzi e secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe di fronte ad un vero e proprio ballottaggio tra due terzini dalle caratteristiche differenti.

I due candidati per la fascia destra del Milan

Il primo è Denzel Dumfries, 24enne olandese del PSV che il Milan segue da tempo: una buona duttilità (può giocare anche da centrale o da mediano) e una prepotenza atletica fuori dal comune le sue caratteristiche.

L’alternativa è Serge Aurier, 27enne ivoriano del Tottenham con un passato al Psg, esterno di spinta dotato di buona tecnica e velocità, ma anche di un caratterino che, in passato, gli ha causato più di un problema disciplinare.

I tifosi votano Dumfries

Mentre la società lavora parallelamente alle due operazioni, i tifosi del Milan si dividono sulla loro scelta preferita per la fascia destra. “Tra i due, Dumfries tutta la vita – scrive Fabio su Facebook -. Alla fine, al solito, andrà bene chiunque pur di avere una parvenza di terzino anche a destra…”.

“Dumfries è molto meglio, spero arrivi lui”, aggiunge Leonardo, votando per l’olandese. Ma Eduard non ci sta: “Aurier è più promettente e adatto al nostro campionato”.

Massimo ha invece paura che alla fine il Milan non prenda nessuno dei due: “Il terzino arriverà solo se partirà uno tra Calabria e Conti…”. Identica preoccupazione per Fabio: “Se venissero Bakayoko e Aurier, Ibra rinnovasse e ci fosse qualche altro acquisto per me non sarebbe poi così male… Però non arriva nessuno e quello è il problema!”.

