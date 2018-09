Due promossi nello Sky Racing Team VR46

Esordi, novità e conferme per la stagione 2019 dello Sky Racing Team VR46. Anche per la stagione 2019, il team nato nel 2014 dall'unione tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi, sarà al via con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti risultati in Moto2 e Moto3.

Per il terzo anno consecutivo, il team schiererà quattro piloti in due categorie: Nicolò Bulega affiancherà Luca Marini in Moto2 su Kalex, mentre Celestino Vietti Ramus esordirà nel Mondiale accanto a Dennis Foggia in Moto3 su KTM.

Una nuova sfida attende Nicolò Bulega, che dividerà il box in Moto2 con Luca Marini confermato nella categoria intermedia per raggiungere ambiziosi traguardi nel 2019. Luca è tra i piloti più convincenti e competitivi della stagione in corso con tre podi all’attivo. Nicolò invece, dopo aver esordito nel campionato del mondo sempre con lo Sky Racing Team VR46 in Moto3 nel 2016, continua così il suo naturale percorso di crescita approdando in una categoria che ben si adatta alle sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Dal CEV al Motomondiale: dopo due stagioni con lo Sky VR46 Junior Team, dove ha preso le misure del campionato mondiale junior, in Moto3 arriverà Celestino Vietti Ramus. Il 16enne di Torino, ripercorrerà le stesse tappe del suo compagno di squadra Dennis Foggia che proprio nel 2018 ha esordito nel Campionato del Mondo dopo aver vestito i colori dello Junior Team. Nella VR46 Riders Academy dal 2015, Celestino è attualmente al decimo posto nella classifica del FIM CEV con un terzo posto a Barcellona come miglior risultato stagionale.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 15:40