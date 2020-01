Due ritorni in serie C

Il Padova (serie C, girone B) ha annunciato che la panchina della prima squadra è stata affidata a mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate, che prende il posto di Salvatore Sullo, ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo. Si tratta di un ritorno: il 18 dicembre 2006 aveva firmato un contratto di 2 anni col Padova, in Serie C1. Dopo un’iniziale rimonta il Padova chiuderà la stagione al 7° posto, appena fuori dai playoff. Nel giugno 2007 Mandorlini firma con il Siena e torna ad allenare in serie A.

Un ritorno anche a Gozzano (girone A). “A.C. Gozzano comunica di aver affidato la conduzione della Prima Squadra ad Antonio Soda. Con lui tornerà a far parte dello staff tecnico anche l'allenatore Carlo Caramelli. A mister Soda e mister Caramelli, tutta la Società rossoblú, dà il più caloroso ben tornati e un grosso in bocca al lupo!” si legge nella nota dei piemontesi

SPORTAL.IT | 20-01-2020 18:48