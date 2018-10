Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Rogerio e Dias

Sono due i calciatori squalificati in serie A dopo le gare dell’ottava giornata.

Un turno è stato inflitto al difensore del Sassuolo Rogerio, espulso con il Napoli, così come al difensore della Spal Felipe, che da quando ha avuto inizio il campionato è già stato ammonito cinque volte.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

CORREA Carlos Joaquin (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad

intervento falloso in area di rigore avversaria.

ALLENATORI

AMMONIZIONE

MAURI Francesco (Napoli): per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla

panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto

Ufficiale.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 12:55