Due variazioni per Trieste

La Lega Basket Serie A ha diramato un nuovo provvedimento, legato alle variazioni di orario della settima ed ottava giornata d’andata del campionato LBA 2019/2020.

Per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste, ci sono due modifiche all’orario precedentemente indicato: la gara valida per la settima giornata, che vedrà i ragazzi di Dalmasson impegnati in quel di Pistoia contro la OriOra (domenica 3 novembre 2019) si giocherà alle ore 18.00, in diretta streaming su EuroSport Player.

Il match casalingo contro l’Happy Casa Brindisi, invece, è programmato per domenica 10 novembre e vedrà alzare la palla a due alle ore 17.30, sempre in diretta streaming su EuroSport Player.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 09:30