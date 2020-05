Duello di mercato tra Juventus e Inter: l'annuncio del bomber

Juventus e Inter sono pronte ad aprire un nuovo fronte di mercato: l'attaccante del Lipsia Timo Werner alla Bild ha praticamente annunciato il suo addio alla Bundesliga al termine della stagione.

"Preferirei andare all'estero piuttosto che trasferirmi in Baviera. Affrontare una nuova sfida in un altro campionato mi piacerebbe di più rispetto ad un cambiamento all'interno della Bundesliga. E, naturalmente, sarà importante anche il fatto che l'apprezzamento nei miei confronti sia massimo. Ecco perché a suo tempo decisi di approdare all'RB Lipsia e per questo motivo per il mio prossimo passo sceglierò quella piazza dove proverò la stessa sensazione".

Werner, classe 1996, ha ricevuto nelle ultime settimane contatti sia dall'Inter, sia dalla Juventus, che lo considera una buona alternativa non dovesse concretizzarsi l'operazione Icardi. Sulle sue tracce c'era anche il Liverpool, che però nelle ultime ore si sarebbe tirato indietro. Secondo il Mirror i Reds stanno rivedendo le loro strategie di mercato dopo la pandemia di Coronavirus.

Della situazione del giocatore ha parlato anche Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del Lipsia, ai microfoni di Sport1: "Se non riusciamo a giocare fino alla fine del campionato, non possiamo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti. Dobbiamo vendere prima di acquistare, ma venderemo in misura limitata. Abbiamo una buona squadra. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori e personalmente li conosco molto bene, soprattutto quelli dei nostri migliori calciatori. Non vogliamo cedere i migliori al di sotto del loro valore. Non prendiamo in considerazione l’ipotesi che i nostri calciatori lascino il club gratuitamente. È il caso di Timo Werner e sarà lo stesso di Upamecano. Ho in mente gli aspetti economici". Werner vale circa 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 02-05-2020 11:26