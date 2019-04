Duello Inter-Milan per un talento del Chelsea

Secondo quanto riporta il 'Daily Express', Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per un comune obiettivo di mercato: Pedro Rodriguez. L'esterno del Chelsea ha un contratto in scadenza nel 2020 ma già in estate potrebbe salutare l'Inghilterra.

In questa stagione il classe 1987 ha vestito la maglia dei Blues in 42 gare, riuscendo a mettere a referto nove reti e tre assist. Maurizio Sarri non lo reputa incedibile e vorrebbe puntare su giocatori più giovani e potrebbe lasciarlo partire.

Pedro ha finora conquistato un Mondiale, un Europeo, tre Champions League, tre coppe di Spagna, cinque campionati spagnoli, sei supercoppe spagnole, due mondiali per club e cinque supercoppe europee. L'ex Barcellona è sicuramente un profilo di esperienza internazionale e farebbe al caso di Milan e Inter date le posizioni precarie rispettivamente di Suso e Perisic.

Un altro obiettivo comune, meno realizzabile dello spagnolo, è sicuramente quello chiamato Gareth Bale. Il gallese, costato 100 milioni di euro (nel 2013) al Real Madrid, pare vicino a lasciare il club spagnolo. L'ex Tottenham pare deciso a rimettersi in gioco altrove. Milan e Inter sarebbero due opzioni concrete.

I rossoneri, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, sognano un grande colpo. Attenzione anche ai nerazzurri che, in un'eventuale trattativa per il 29enne gallese, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Icardi. L'unico scoglio, che al momento sembra insormontabile, è quello dell'ingaggio: oggi il velocissimo esterno percepisce 14 milioni di euro a stagione.

Il Milan comunque valutando le alternative: Gerard Deulofeu non ha mai nascosto di gradire un'eventuale nuova avventura all'ombra della Madonnina. Lo spagnolo scuola Barcellona è ora al Watford, ma è tra i giocatori in lizza per vestire la maglia rossonera. Un altro nome sul taccuino di Leonardo è quello di Everton, 23enne del Gremio entrato recentemente anche nel giro della nazionale maggiore brasiliana. Molto apprezzato dal dirigente brasiliano, il campioncino di Fortaleza è stato però valutato 40 milioni, una cifra che in via Aldo Rossi vorrebbero abbattere.

Sullo sfondo rimane poi Allan Saint-Maximin, stellina del Nizza e della Under 21 francese (ha appena compiuto 22 anni) che il Milan segue da tempo.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 17:52