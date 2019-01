Duello Inter-Napoli per il gioiello De Paul

Inter e Napoli si stanno sfidando, in campo, per il secondo posto, alle spalle dell’inarrivabile Juventus. Le due società potrebbero entrare in conflitto anche sul fronte mercato. Entrambe, infatti, sarebbero sulle tracce di De Paul, gioiello in forza all’Udinese.

L’Inter deve risolvere il “caso Perisic”. Il croato, come confermato da Marotta, ha chiesto alla società nerazzurra di essere ceduto già durante la finestra di mercato invernale. Troppo forte la sua voglia di Premier League (ribadita in più occasioni). L’Arsenal pare la squadra più interessata al nazionale croato (il Manchester United, dopo averlo seguito a lungo, pare essersi defilato). In caso di partenza di Perisic, l’Inter avrebbe individuato in De Paul l’uomo giusto per prendere il suo posto nell’undici titolare di Spalletti.

Una trattativa che potrebbe complicarsi per l’inserimento proprio del Napoli. Secondo Sky Sport, la società partenopea avrebbe messo sul piatto un’offerta concreta, pari a 30 milioni di euro, oltre al prestito di Younes, per De Paul, giocatore molto gradito al tecnico Ancelotti. Insomma, si profila una vera e propria asta di mercato per il centrocampista offensivo dell’Udinese. Classe 1994, De Paul gioca con la casacca dei friulani dal 2016. Ad oggi, ha disputato 93 partite, con 15 reti, con l’Udinese. Vero e proprio jolly, De Paul può essere impiegato in più ruoli a centrocampo e può, in situazioni d’emergenza, giocare anche come seconda punta. Attenzione anche alla volontà della famiglia Pozzo che, al momento, non pare intenzionata a lasciar partire quello che è, di gran lunga, il miglior giocatore della rosa. Molto dipenderà da quanto arriveranno ad offrire Inter e Napoli. Servirà una proposta monster per convincere i Pozzo a cedere De Paul in questi ultimi giorni di mercato.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 08:35