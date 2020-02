Duello Juve-Inter, cambia tutto per Chiesa: l'annuncio di mercato

Novità importanti in arrivo per il futuro di Federico Chiesa, il gioiello della Fiorentina conteso da Inter e Juventus e sicuro protagonista del calciomercato estivo. Il direttore sportivo della società gigliata, Daniele Pradé, ha fatto un annuncio importante: “Il cambiamento di Federico è stato molto importante, dovuto anche agli incontri con il presidente e Beppe Iachini. Anche lui ha visto quello che abbiamo nella testa e dove vogliamo arrivare”.

Il giocatore in estate spingeva per l’addio, ma ora la situazione è diversa: la trattativa per il rinnovo del contratto è in discesa. “Il rapporto è completamente cambiato, adesso c’è grande condivisione e complicità, ci vedremo presto appena c’è un attimo di serenità da parte dei risultati. Gli investimenti della proprietà fanno la differenza, e questo lo vedono i calciatori”.

Frenate le ambizioni di Juve e Inter: soprattutto i nerazzurri nelle ultime settimane sembravano essere balzati in pole position per il giocatore.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in una recente intervista aveva invece aperto alla cessione in estate: “Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto una impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti”.

“Tutto il resto sono chiacchiere, del resto non c’era nessun ‘deal’ che prevedesse, come si è dimostrato, che dovesse partire la scorsa estate”.

