Parma e Fiorentina stanno duellando per Martin Bellotti, giovanissimo centrocampista classe 2002 del Newell’s Old Boys, che molti in Argentina paragonano all'ex Barcellona e Liverpool Javier Mascherano.

I gialloblu, secondo il procuratore, sarebbero in vantaggio per il giocatore argentino: "Quello del Parma è il progetto in cui credo maggiormente considerata la loro attenzione ai giovani talenti", ha dichiarato l'agente Jonathan Trullols a Marca.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 10:59