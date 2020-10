Duello per Ounas, decide il Napoli

Parma e Cagliari si danno battaglia per Adam Ounas, esterno in uscita dal Napoli. Secondo quanto riporta la Rai, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis vuole due milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore, ormai fuori dai piani di mister Gattuso.

Crociati e sardi si sono per ora fermati a un milione: chi farà un rilancio migliore si accaparrerà il giocatore algerino, a meno di un inserimento last minute di Torino e Sassuolo.

OMNISPORT | 01-10-2020 12:36