Duello scudetto, Caceres dice la sua

Il rendimento di Martin Caceres è stato uno dei segreti dell’ottima fase centrale del girone d’andata della Fiorentina, ripresasi dopo la falsa partenza con due sconfitte nelle prime due giornate.

Ora i viola stanno vivendo una nuova flessione, ma il difensore uruguaiano è fiducioso sulle potenzialità della squadra: "Veniamo da un periodo non facile, le critiche ci stanno – il pensiero del difensore intervistato da 'Tuttosport' – Un momento di calo ci può stare durante la stagione, specie per una squadra giovane e rinnovata come la nostra. Dispiace perché volevamo dare continuità alla striscia di sei risultati positivi. Invece sono arrivate le sconfitte come quel 5-2 di Cagliari".

Caceres ha vissuto tanti cambi di maglia in carriera, ma ora sembra aver scelto dove chiudere la carriera: "Io resto più che volentieri anche oltre la scadenza del 2020, anche per due o tre anni. Dopo aver cambiato tanti club penso che sia arrivato il momento di fermarmi. Chiudere la carriera qui? Spero di sì".

Arrivato alla Fiorentina dopo sei mesi trascorsi alla Juventus, 'El Pelado' ha vissuto in bianconero tre periodi diversi della carriera, ma sembra aver dimenticato la lunga esperienza a Torino, come si evince dal pensiero espresso in merito alla lotta per lo scudetto…: “Questo campionato è molto avvincente, a partire dal duello Inter-Juventus. Per me la squadra nerazzurra è la grande sorpresa anche se avendo lavorato con Conte conosco le sue doti di allenatore. Stava diventando noioso vedere sempre la Juventus sola in testa…".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 11:12