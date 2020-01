Duello tra neopromosse per Bourabia

Un duello tra neopromosse, che vogliono evitare di tornare in cadetteria dopo una stagione soltanto, è in atto per Mehdi Bourabia, 29enne centrocampista in forza al Sassuolo: sia il Brescia che il Lecce stanno cercando di arrivare al marocchino con cittadinanza francese.

Bourabia, che in questa stagione sta giocando molto meno rispetto alla precedente, ha lunghi trascorsi in Bulgaria, dove ha portato le maglie di Lokomotiv Plovdiv, Cerno More Varna e Levski Sofia prima di trasferirsi in Turchia al Konyaspor e quindi nei neroverdi emiliani.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 13:49