Dumfries: il cambio di agente, l’infortunio misterioso e la scelta di operarsi tre segni della frattura con l’Inter   

L’olandese si è sottoposto stamattina ad un intervento chirurgico alla caviglia che lo terrà lontano dal campo per altri 2-3 mesi: malumore nell’ambiente nerazzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Due o tre mesi di stop attendono Denzel Dumfries, dopo la scelta di operarsi alla caviglia sinistra: l’intervento chirurgico, avvenuto stamattina a Londra, lo terrà fuori a lungo. Una decisione, quella dell’olandese, che conferma la distanza creatasi tra il giocatore e l’Inter: il divorzio a fine stagione è sempre più probabile.

Inter, Dumfries operato alla caviglia

Denzel Dumfries alla fine ha deciso di operarsi alla caviglia sinistra: stamattina l’esterno olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico ai tendini nella Fortius Clinic di Londra. La decisione di Dumfries finirà con l’impattare fortemente sulla stagione e le strategie dell’Inter, che dovrà fare a meno dell’esterno olandese per i prossimi 2-3 mesi. Beppe Marotta e il suo staff, insomma, saranno costretti a tornare sul mercato, il che ha generato un certo malumore nell’ambiente nerazzurro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gestione dell’infortunio

La scelta di Dumfries può di fatto essere letta come un altro segno dell’allontanamento o quantomeno del malumore creatosi tra l’esterno e l’Inter. Molti dei problemi sono sorti proprio a causa dell’infortunio alla caviglia: dopo un mese di assenza, lo staff medico dell’Inter aveva previsto un rientro in campo la scorsa settimana per l’olandese o quantomeno in tempo per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Nei test effettuati la scorsa settimana, invece, Dumfries ha continuato ad affermare di sentire dolore, il che ha generato una certa sorpresa. E la scelta di operarsi, invece di attendere un miglioramento per tornare in campo in tempi più brevi, non avrà di certo rasserenato gli animi…

Il cambio di agente

A confermare la distanza creatasi tra l’Inter e Dumfries, inoltre, era arrivata la scelta – presa da tempo ma ufficializzata oggi – di lasciare Jorge Mendes per affidarsi ad un altro agente, Ali Barat. Una mossa che solitamente, nel mondo del calcio, segna la volontà da parte del giocatore di cambiare squadra. Gestione dell’infortunio, operazione, cambio di agente: tre indizi che sembrano anticipare una separazione destinata a realizzarsi a fine stagione.