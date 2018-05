Dumoulin: "Ora ho più fiducia in me stesso"

Tom Dumoulin parla alla vigilia del via del Giro d'Italia 2018 da Gerusalemme,

"Non sarebbe la fine del mondo se andassi male nella crono di apertura – spiega il francese campione in carica -, ma sarebbe bello ottenere un buon risultato e magari vincerla. Non ho ancora visto il percorso, sulla carta sembra vallonato dunque adatto a me. La mia prima impressione di Israele è stata buona. Sono arrivato ieri sera e non ho resistito al desiderio di visitare Gerusalemme, ho preso una bici e sono andato a fare un giro nelle città vecchia. La gente mi guardava in maniera un po' strana perché avevo vestiti normali e una bici da corsa…"

"Un anno dopo la mia vittoria al Giro, la differenza è il modo in cui la gente mi guarda ma io non sono cambiato. Forse all'inizio di stagione volevo far vedere a tutti quanto ero forte, volevo vincere ma le cose non sono andate bene. Ho riflettuto sulla mia situazione e ormai sono molto più fiducioso in me stesso rispetto a qualche mese fa. Ho anche imparato dall’esperienza dell'anno scorso come superare le difficoltà. Non ho provato le tappe di montagna di questo Giro".

SPORTAL.IT | 03-05-2018 12:35