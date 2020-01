La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Alfred Duncan dal Sassuolo. Il centrocampista neroverde arriva in prestito con obbligo di riscatto, per una somma complessiva di 16 milioni di euro.

Il club viola ha comunicato anche la cessione di Luca Ranieri all'Ascoli, in serie B. Per la difesa si tratta ancora con il Sassuolo per Igor, che dovrebbe sbarcare in Toscana per 7 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 12:07