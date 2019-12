Duncan-Torino, De Zerbi frena

Alfred Duncan è un nome che è stato spesso accostato al Torino e anche nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile trasferimento in granata, considerando anche lo scarso impiego nelle scorse gare.

Durante la conferenza stampa pre-Brescia, De Zerbi ha però precisato: "Sono molto legato a Duncan, ha grande fiducia da parte mia, poi cerco di capire il momento di forma e oggi Locatelli e Magnanelli, fino a Milano, hanno dimostrato di fare bene, molto bene".

"Quindi, se non si tratta di una questione fisica, gli altri devono dimostrarmi quando entrano e in allenamento che stanno meglio di quelli che stanno giocando. Così dietro, al centro abbiamo tanta scelta. Marlon, Ferrari che è rientrato, Romagna è arrivato come quinto centrale e ha dimostrato di poter fare il titolare, Peluso ha fatto 45 minuti eccezionali. Sono legato anche lì alle valutazioni perché Marlon e Ferrari non stanno benissimo".

SPORTAL.IT | 17-12-2019 16:19