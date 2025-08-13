Duplantis, l’idea geniale del record un centimetro alla volta: il motivo è nei montepremi super. E ora Mondo insidia Bolt

Il saltatore svedese ha centrato il suo 13esimo record del mondo nel salto con l’asta salendo a quota 6,29: dietro i suoi primati fatti un centimetro alla volta c’è un motivo molto preciso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un centimetro alla volta per scalare la vetta del “Mondo”. Duplantis si prende ancora una volta le copertine del mondo dell’atletica e non solo. Il suo ennesimo record, a 6,29, ha lasciato tutti a bocca aperta anche se ormai non sono più una novità. E dietro il grande talento dello svedese c’è anche un senso per gli affari che non è da sottovalutare.

L’idea geniale di Mondo

Il progresso fatto un centimetro alla volta, dietro la strategia di Mondo Duplantis nell’affrontare i suoi record del mondo c’è un piano molto chiaro. Da una parte la sua capacità di tenere sempre il pubblico con il fiato sospeso, la voglia di vederlo continuare a scalare vette che fino a qualche tempo fa era impossibile raggiungere. Dall’altra c’è però anche un aspetto di natura finanziaria, ogni record per il saltatore svedese equivale a un premio in denaro molto sostanzioso. E sebbene sia chiaro da tempo che i limiti che è capace di esplorare con la sua asta siano davvero incredibili, Mondo preferisce andare avanti un centimetro alla volta con tutti che fanno il tifo per lui a ogni impresa.

I premi della World Athletics

La strategia di Duplantis è dunque molto chiara, provare a migliorarsi di un centimetro alla volta per portare a casa i prize money messi a disposizione dalla World Athletics: per ogni record mondiale battuto gli atleti ricevano un premio di 100mila dollari. Un affare d’oro per Mondo anche in relazione al fatto che la vittoria ai prossimi Mondiali di Tokyo gli potrebbe in tasca solo 70mila dollari. Quindi solo con i record del mondo Duplantis, che ieri ha fatto segnare il suo 13esimo primato in carriera, ha portato a casa quasi 1,3 milioni di dollari.

Ma i record e gli incassi con le sue imprese rappresentano soltanto una parte degli incassi dello svedese che ovviamente nel corso del tempo si è garantito una schiera di sponsor di primissimo livello a partire dal contratto con la Red Bull, passando per quello delle auto Polestar, fino ad arrivare agli orologi Omega. Tutti vogliono un pezzo di uno dei più grandi saltatori della storia.

Un posto tra i grandi della storia

Difficile stabilire chi sia l’atleta migliore di tutti i tempi, quasi impossibile se si prova a fare un confronto tra sport diverse. Ma nel mondo dell’atletica vale lo stesso principio quando si mettono a paragone atleti provenienti da discipline diverse. I record di Duplantis però gli hanno permesso di scalare rapidamente la classifica tra i migliori del mondo dell’atletica di tutti i tempi, classifiche assolutamente soggettive e senza nessun parametro fisso. Ma è innegabile che al primo posto, per tutto quello che ha rappresentato, ci sia il fenomeno Usain Bolt. Record e vittorie a ripetizione e un carattere che in pista e fuori lo hanno reso un icona. Duplantis non ha ancora raggiunto lo stesso status ma di sicuro ci si asta avvicinando, un centimetro alla volta.