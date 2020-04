Dura replica di Wanda Nara a Maxi Lopez: Ma cosa dici?

Criticatela, ditele che è troppo invasiva e che con il suo atteggiamento ha creato problemi al marito Icardi ma non accusatela di essere una cattiva madre perché Wanda Nara non ci sta. A distanza di qualche giorno dalle bordate che le aveva lanciato il suo ex, Maxi Lopez, la showgirl argentina ha risposta con veemenza rispedendo al mittente tutte le accuse lanciate dall’ex attaccante di Milan e Sampdoria, attualmente tesserato per il Crotone.

Le accuse di Maxi

Maxi Lopez aveva visto le foto della moglie con i figli (sono 5 di cui 3 sono di Maxi Lopez) che si divertivano a Como ed aveva inveito su Instagram: “Come hai potuto portarli via da Parigi per portare i ragazzi nel focolaio dell’epidemia?”.

La replica di Wanda

Le spiegazioni non sono arrivate subito ma oggi Wanda ha voluto chiarire la sua decisione, sostenendo che “l’Italia è la sua casa” e che sarebbe stato più rischioso prendere un volo per l’Argentina.

Tutti i motivi della scelta

Wanda spiega: “Maxi Lopez mi ha accusato di aver portato i bambini da Parigi in Italia, nel cuore della pandemia. Ma Maxi sa benissimo dove abitiamo: non sono a Como, ma in una città vicino a Como, dove ci sono pochissimi casi. La mia casa è qui mentre a Parigi ho dovuto lasciare quella che avevamo in affitto perché il contratto era scaduto. Abbiamo anche consultato il pediatra, un medico di con cui parlo sempre”.

Come gli altri

Wanda continua: “Da Parigi tutti i giocatori se ne sono andati nei loro paesi. Noi ora siamo italiani, se mi succede qualcosa, preferisco che mi capiti qui, a casa. Il mio paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha regalato tutte le cose belle che abbiamo. Ecco perché voglio restare qui. Avrei potuto anche prendere un volo privato per tornare in Argentina, invece abbiamo preso due auto da Parigi, la mia e quella di Mauro, abbiamo diviso i bambini e fatto 750 chilometri, nove ore e mezza di viaggio, cantando un miliardo di canzoni ininterrottamente. Era più rischioso andare in Argentina. Maxi, dovrebbe piuttosto essere felice delle mie attenzioni come madre …

SPORTEVAI | 08-04-2020 09:20