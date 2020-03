Dura risposta di Chirico a Diaconale, la polemica continua

Per l’Aic e i medici sportivi non bisognerebbe autorizzare gli allenamenti delle squadre di calcio in questo periodo di piena emergenza per il coronavirus, per alcuni presidenti è invece indispensabile mantenere i ritmi regolari, nella speranza che presto i campionati possano ricominciare. Chi ha ragione? La lite in Lega tra Lotito e Agnelli sull’argomento si sposta anche sul web e tra gli addetti ai lavori.

La polemica

Tra i più duri negli ultimi giorni c’è il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, che già in tempi non sospetti aveva alzato un polverone, accusando i poteri forti di voler favorire la Juventus e di farla arrivare in testa prima di sospendere il torneo.

L’accusa

Ieri Diaconale è tornato sulla questione, ha rimarcato la necessità di riprendere gli allenamenti e ha chiamato in causa direttamente anche Marcello Chirico, il giornalista di fede bianconera volto noto di 7Gold.

La risposta

Non si è fatta attendere la replica dell’opinionista de Il Bianconero (ex collega al Giornale proprio di Diaconale). Chirico fa risalire la polemica ad un suo articolo in cui aveva stigmatizzato la posizione espressa dal presidente laziale Claudio Lotito durante l’ultima assemblea di Lega in merito alla ripresa degli allenamenti in Serie A. “Da qui il mio cattivo pensiero: approfittando della situazione contingente, lo scaltro Lotito si porterebbe avanti col lavoro, iniziando a rimettere in forma da subito i propri giocatori e riaverli così, belli tonici, alla ripresa del campionato”.

Moralista

Per Diaconale dire ciò equivale ad essere un “moralista da strapazzo”. Perché non esistono “fasulle distinzioni tra virtuosi e peccatori”, anzi, “dietro i presunti virtuosi si nasconde il preciso interesse a bloccare tutto, competizione ed allenamenti, per arrivare ad annullare del tutto il campionato”. Non solo – scrive Chirico – il mio moralismo farlocco rischierebbe, secondo Diaconale, di “ingenerare negli italiani il sospetto che la repubblica calcistica italiana sia sempre e comunque retta da una monarchia e la sorte dei campionati subordinata ad essa”.

La difesa

Chirico conclude: “Penso sia sportivamente corretto che Juve e Lazio si contendano questo scudetto fino in fondo, contendendoselo attraverso le 12 partite rimanenti, mentre sarebbe palesemente ingiusto assegnarlo a tavolino, tanto quanto coi play-off, rimettendo così in gara altre squadre abbondantemente distanziate in classifica. Quanto alla monarchia, citata per altro proprio nell’ultima assemblea di Lega dal tuo stesso presidente dal quale dici di non subire “condizionamenti” quando esprimi delle opinioni, considera questo: come te, io sono un giornalista libero. Non lavoro per la Juventus, Non so se altrettanto possa dirsi di chi, talvolta, si presenta al servizio di palesi (sportivi) totalitarismi”.

SPORTEVAI | 17-03-2020 09:56