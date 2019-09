Durant: "A volte odio il circus NBA"

Attualmente ai box per il noto infortunio al tendine d'Achille, Durant, in una lunga intervista al Wall Street Journal, ha parlato del suo rapporto con il mondo NBA: "A volte odio il circus NBA. Si parla tanto della sanità mentale dei giocatori ma si dovrebbe parlare anche di quella di dirigenti, media e fan".

La superstar dei Nets ringrazia comunque il basket, il suo unico, vero, amore: "Senza basket, non avrei fatto molto sulla terra. Non avrei visto le cose che ho visto, cose che molti miei amici non hanno potuto vedere".

SPORTAL.IT | 11-09-2019 07:29