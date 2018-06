Durant scatenato e i Warriors ipotecano il titolo

Golden State batte ancora Cleveland, si porta sul 3-0 e nella notte italiana tra venerdì e sabato, in gara 4, potrà già chiudere la pratica titolo 2018 portando a due i trionfi consecutivi in Nba, tre negli ultimi quattro anni.

Nel terzo match di finale i Warriors hanno vinto 110-102 a Cleveland grazie a Kevin Durant, autore di 43 punti (record personale nei play-off) e di una prestazione maiuscola, oltre che della tripla decisiva nel finale in una serata opaca per gli altri big Steph Curry (11 punti) e Klay Thompson (10 punti).

Per Cleveland non basta ancora una volta la prova di sostanza di Lebron James, che chiude la gara con 33 punti, 10 rimbalzi e 11 assist arrivando a quota 10 nelle triple doppie in gare di finale.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 09:10