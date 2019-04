Duro attacco di Bonolis alla Juve

Sfegatato tifoso dell’Inter, Paolo Bonolis ha scaldato la vigilia del match di sabato contro la Juventus tornando a parlare dei bianconeri, avversari storici che secondo il conduttore tv hanno spesso avuto la meglio non solo grazie alle proprie qualità, ma anche per qualche favore arbitrale. Ricordando che contro la Juve ci sono stati momenti felici e altri dolorosi, Bonolis spiega che spesso le delusioni sono derivate proprio da alcuni episodi poco chiari. “Se fosse stato solo il gioco, tante volte ci saremmo dovuti solo inchinare alla loro superiore qualità – ha dichiarato il conduttore tv a FcInter1908 – Ma tante altre volte ci siamo dovuti inchinare a una forza superiore che, tranne Calciopoli, non si è mai capita da dove arrivasse”.

CASO PJANIC. La ferita più fresca, naturalmente, è la gara dello scorso anno, con la mancata espulsione di Miralem Pjanic nella gara che, di fatto, ha consegnato lo scudetto ai bianconeri. “Quello di Pjanic era fallo pure nella gabbia – dice Bonolis alludendo al mondo del wrestling -, eppure non è successo niente. Purtroppo, questa narrativa bianconera è toccata a noi come alle altre squadre. I bianconeri sono forti, ma poi ci si mette anche quel plus di impunità in tante circostanze che fa sì che il gap sia incolmabile”.

TIFOSI IN TV. Bonolis ha ricordato come la Juventus sia la squadra che ha vinto più scudetti e meno coppe tra le big italiane (“Ci sarà una ragione…”, dice) e annunciato che il 3 maggio il suo programma “Ciao Darwin” sarà incentrato sulla spaccatura tra juventini e anti-juventini. “Sarà comunque una puntata di divertimento: stiamo parlando di disimpegno, non ci tireremo le coltellate”, ha chiosato il conduttore.

SPORTEVAI | 25-04-2019 10:08