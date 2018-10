Duro comunicato del Real per esonerare Lopetegui

Il Real Madrid, dopo la riunione della Giunta direttiva, ha comunicato l’esonero del tecnico Julen Lopetegui, reduce dalla sconfitta nel Clasico contro il Barcellona per 5-1.

Questa la dura motivazione del club Blanco: “La Junta Directiva ritiene che ci sia una grande sproporzione tra la qualità della rosa del Real Madrid, che vede otto giocatori candidati al prossimo Pallone d'Oro, evento senza precedenti nella storia del club, e i risultati ottenuti finora”.

Per il momento la guida della squadra è stata affidata a Santiago Solari, tecnico del Real Castilla.

Florentino Perez continuerà i suoi contatti con Antonio Conte, ma se l’accordo non verrà raggiunto con l'ex allenatore del Chelsea, come hanno riportato nelle ultime ore diverse fonti spagnole, il numero uno madridista ha già come alternativa l’ex commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez.

