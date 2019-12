Duvan Zapata, l'infortunio diventa un caso

L'infortunio di Duvan Zapata sembra tramutarsi sempre più in un piccolo caso.

Fermo da ottobre dopo un problema fisico accusato in nazionale, l'attaccante colombiano non è a disposizione di Gian Piero Gasperini in questa delicatissima fase stagionale, e si parla di un suo possibile rientro spostato per il prossimo 5 gennaio. Secondo quanto riferito dal 'Corriere di Bergamo', tuttavia, l'attaccante sarebbe già stato ritenuto "clinicamente guarito", pur denunciando qualche fastidio in allenamento.

Per questo motivo i suoi compagni di squadra starebbero spingendo per convincerlo a tornare in campo nei giorni precedenti alla sfida contro la Juventus, per poi tornare a fermarsi per superare definitivamente i suoi problemi. Intorno ai quali continua però a esserci un certo alone di mistero.

