Duvan Zapata : nuovo nome per l’attacco della Roma

La Roma avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini l’allenatore ideale per iniziare un nuovo progetto. Dal canto suo l’attuale tecnico dell’ Atalanta vorrebbe delle garanzie sul progetto e quindi in chiave mercato: ecco che l’attaccante nerazzurro Duvan Zapata potrebbe essere la carta giusta per convincere il piemontese a sedersi sulla panchina della squadra capitolina dalla prossima stagione.

Uno scenario plausibile, vista anche l’imminente partenza di Edin Dzeko, corteggiato dall’Inter del futuro tecnico Antonio Conte. L’attaccante colombiano ritroverebbe così il suo attuale allenatore, un binomio vincente visti gli straordinari risultati ottenuti sia dalla squadra bergamasca sia dal singolo giocatore; con 23 gol è stata la sua miglior stagione da quando milita in Italia.

28-05-2019